Montagna Ganzaria, un altro incendio devasta la riserva naturale degli Erei

E’ stata una domenica di fuoco, quella che ha vissuto ieri San Michele di Ganzaria. Ad essere colpita, neanche a dirlo, la Montagna Ganzaria, dove due incendi di vasta portata sono divampati nella parte alta di Monte Scala e in contrada Miniolo. Con quelli di ieri, salgono così a 6 i roghi che hanno devastato nella settimana che si è appena conclusa il sito naturalistico più bello e incontaminato della catena degli Erei. Le fiamme, sospinte da un leggero vento di tramontana, hanno avuto gioco facile a propagarsi per l’assenza di viali parafuoco e per le alte temperature. In poco tempo sono riuscite a penetrare in ampie porzioni di boschi di eucaliptus e pino, per un totale di 15 ettari andati in fumo. Per domarle, si è reso necessario l’intervento di 3 elicotteri che hanno effettuato ben 117 lanci d’acqua, di 2 squadre dell’antincendio, dei volontari di Ganzaria Emergenza e di un gruppo di Protezione civile arrivato da Scordia.

