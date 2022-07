Mucca "accaldata" finisce in piscina, salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato una mucca, scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (Varese). L'animale, forse per la sete o per il caldo, si è infilato nel terreno dell'abitazione sulla sponda varesina del Lago Maggiore ed è poi finito in piscina. Dopo attimi di stupore i proprietari di casa hanno allertato i soccorsi e i Vigili del fuoco, dopo aver assicurato la mucca con un sistema di corde e fasce, la hanno sollevata e affidata alle cure del proprietario che l'ha ricondotta al pascolo.

