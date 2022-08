Una mucca caduta in un crepaccio è stata salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Asiago, che hanno usato l'elicottero Drago 59. L'animale era rimasto incastrato in una fenditura nei pressi di Gallio, in provincia di Vicenza. È stato imbragato e bendato dai vigili del fuoco prima di essere trasferito in volo in una zona sicura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA