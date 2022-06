«Con Roberto Lagalla oggi vince non solo il centrodestra ma il governo Musumeci. Parliamo di un assessore che fin dall’inizio ho chiamato a far parte della mia squadra, che si è distinto per impegno. Roberto ha raccolto quello che ha seminato». Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, nel comitato di Roberto Lagalla.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA