Musumeci sfida il Pd sugli inceneritori: «Perché a Roma sì e in Sicilia no?»

In un video pubblicato sui social il presidente della Regione Nello Musumeci è tornato sulla questione dei rifiuti e degli inceneritori: «A Roma il sindaco del PD ha deciso di risolvere il problema dei rifiuti annunciando la realizzazione di un termovalorizzatore. Noi in Sicilia abbiamo proposto una soluzione simile diverso tempo fa, ma qui la sinistra ha parlato di mostruosità, ponendo mille obiezioni. Ma noi non ci fermiamo, perché siamo convinti che questa sia la strada da seguire, assieme alla raccolta differenziata, per liberarci dalla schiavitù delle discariche».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA