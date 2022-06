Napoli, rapina in un pub: punta una pistola in faccia a titolare e dipendente

Un uomo è entrato in un pub del quartiere Pianura, a Napoli, armato di pistola e con il volto coperto da casco integrale e mascherina. Ha puntato l'arma in faccia al titolare e a una dipendente intimandoli di consegnargli l'incasso. L'altro, il complice, a bordo di uno scooter, attendeva all'esterno pronto per la fuga. Le immagini choc della rapina sono state caricate sui social e segnalate da molti utenti al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Il fatto si è verificato lo scorso sabato sera, 18 giugno, nel quartiere Pianura, dove due banditi hanno rapinato un pub della zona. Dopo aver messo a segno il colpo, i due sono fuggiti. Poco dopo, sul posto sono giunti i carabinieri. "L'ennesima tragedia è dietro l'angolo. Gente che se ne va in giro armata, seminando terrore e panico", ha dichiarato Borrelli

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA