Napoli, suora vede due donne che si baciano, le divide e urla: «È il diavolo» (video)

Vede due ragazze che si baciano e subito interviene per dividerle. Poi una suora, nel cuore di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, esordisce: "Ma che fate, che fate? E' il diavolo, questo è il diavolo". Una reazione, la sua, finita dritta in un video, visto che in quel momento si stava girando uno spot, che ora sta diventando virale. La singolare scena si è verificata nel centro storico dove si stava realizzando uno shooting fotografico con due attrici. Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, protagoniste della serie tv 'Mare fuori', che racconta le storie di giovani in un carcere minorile, si stavano baciando quando è arrivata la suora esterrefatta. Le ha divise chiedendo loro "che fate?" e poi mentre si è allontanata si è anche fatta il segno della croce ripetendo "è il diavolo".



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA