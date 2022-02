Olimpiadi, tutte le medaglie dell'Italia a Pechino

Tutte le medaglie azzurre alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: oro per Arianna Fontana nello short track 500 metri e Stefania Constantini e Amos Mosaner nel Curling doppio misto; argento per Francesca Lollobrigida nel pattinaggio 3.000 metri, la staffetta mista nello short track, Federica Brignone nello slalom gigante, Federico Pellegrino nello sci di fondo sprint, Sofia Goggia nella discesa libera, Arianna Fontana nello short track 1.500 metri e Michela Moioli e Omar Visintin nello snowboard cross misto; bronzo per Domink Fischnaller nello slittino, Omar Visintin nello snowboard cross, Davide Ghiotto nel pattinaggio 10.000 metri, Dorothea Wierer nel biathlon 7,5km sprint, Federica Brignone nella combinata femminile, Nadia Delago nella discesa libera e la staffetta uomini nello short track 5.000 metri e Francesca Lollobrigida nella mass start femminile pattinaggio di velocita'.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA