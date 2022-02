Omicidio di Raffadali, il video dell'arresto del poliziotto alla fermata dell'autobus

E’ stato bloccato dai carabinieri l’assassino del 24enne ucciso oggi a Raffadali (Agrigento) in piazza Progresso. Il padre del giovane, Gaetano Rampello, dopo aver compiuto l’omicidio stava per fuggire per mezzo di un autobus quando è stato bloccato dalle forze dell’ordine seduto sulla panchina e ancora con diverse armi nello zaino. L'arresto è avvenuto sulla pubblica via e diverse persone hanno filmato la scena: alcuni video delle fasi della cattura sono stati condivisi su alcune app di messagistica. L’uomo fermato è un poliziotto in servizio a Catania e stava tentando una fuga finita sul nascere. Dopo l’arresto ha confessato l'omicidio.

