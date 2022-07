Omicidio Willy, ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi

Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. Applausi all'esterno dell'aula durante la lettura della sentenza. I giudici della corte di assise di Frosinone hanno disposto una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di Euro 200.000 ciascuno per i genitori di Willy e di Euro 150.000 per la sorella.

