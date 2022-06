Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha 'ripreso' in diretta l'ambasciatore russo all'Onu, Vasily Nebenzya, per aver deciso di abbandonare la sala nel corso del suo intervento e lo ha accusato di non voler ascoltare "parole di verita'". Fonti Ue sottolineano come questa sia la prima volta che l'ambasciatore lascia il Consiglio di Sicurezza nel corso di una sessione dedicata all'Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA