Operazione Blanco, i doppi fondi delle auto dove veniva nascosta la cocaina (video)

Nel corso dell'operazione Blanco sono stati sequestrati 21 chili di cocaina. Alcuni degli arrestati ogni settimana sarebbero riusciti a far giungere a Catania ingenti forniture di cocaina, avvalendosi di svariati “corrieri” dell’organizzazione che occultavano i carichi di sostanza stupefacente in appositi doppi fondi ricavati nelle varie autovetture. La cocaina veniva poi ‘stoccata’ all’interno di un’abitazione nella zona di Mascalucia e serviva per l’approvvigionamento delle principali “piazze di spaccio” del capoluogo e tra esse soprattutto quella di via Capo Passero.

