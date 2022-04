Palermo, appello per la statua di Padre Pino Puglisi

Nata sotto i portici della stazione di Palermo in mezzo alla sofferenza e il bisogno dei palermitani e non provenienti da tutte le parti del mondo la Missione di Speranza e Carità O.n.l.u.s. fondata dal frate laico fratello Biagio Conteassiste migliaia di poveri attraverso la carità e la speranza.

Questo appello da parte di fratello Biagio Conte e di tutta la Missione di Speranza e Carità è per completare un monumento in bronzo raffigurante Padre Pino Puglisi e benedetto da Papa Francesco durante la sua visita in Sicilia e che da tre anni è esposto alle intemperie L'opera scultorea in bronzo verrà donata da Rosario Vullo (l’artista scultore, che lavora in giro per il mondo anche per la Santa Sede e per la Chiesa Ortodossa all’intera popolazione Palermitana e Siciliana per ricordare la figura carismatica di P.P.P. il Prete di periferia che ha donato la propria vita agli ultimi.

