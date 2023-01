Parte l'audio di un porno durante una diretta sulla BBC, imbarazzo in studio

Imbarazzo in diretta sulla BBC britannica BBC in occasione del match di FA Cup tra Liverpool e Wolverhampton. Durante il collegamento pre-partita con l'ex stella del calcio inglese, oggi conduttore, Gary Lineker in sottofondo è partito l’audio di un film porno. Lineker, rosso per l'imbarazzo, ha tentato di ironizzare sulla surreale situazione in cui si trovava: «La smetti di fare quei rumori, Danny» ha detto rivolgendosi al commentatore Danny Murphy che era in collegamento da Anfield.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA