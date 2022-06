Paura vicino al Vaticano, auto forza un posto di blocco

Spari e inseguimenti da film nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano. Paura nella zona di San Pietro: una Bmw con a bordo un cittadino albanese di 39 anni non si è bloccata a un alt di una pattuglia dei carabinieri in piazza Sant'Uffizio. I militari dell'Arma, dopo che il fuggitivo ha anche tentato di travolgerli con l'auto, hanno esploso un colpo di pistola in direzione delle gomme della sua auto. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento con il pirata della strada. L'auto è stata affiancata da una volante della polizia che però è stata speronata. Per bloccare la sua marcia si è reso necessario l'intervento di altri due volanti. Il 39enne non si è però arreso: si è chiuso all'interno della sua auto minacciando le forze dell'ordine. I poliziotti hanno dovuto, quindi, spaccare uno dei vetri per estrarlo e bloccarlo anche grazie all'utilizzo del taser. In evidente stato confusionale, l'uomo è stato ammanettato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA