Piazza San Marco coi mattoncini Lego: il capolavoro di Maurizio Lampis

Il brick builder sardo Maurizio Lampis ha realizzato una riproduzione di piazza San Marco, simbolo di Venezia, con i mattoncini Lego. Per costruire il capolavoro sono stati necessari 170mila pezzi e otto mesi di lavoro, a cui si aggiungono duecento tra minifigure e animali. Non è la prima volta che Lampis realizza riproduzioni di capolavori italiani coi celebri mattoncini dell'azienda danese: negli ultimi mesi ha dato vita alla versione in miniatura del tempio di Antas in Sardegna e della fontana di Trevi a Roma.

