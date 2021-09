Prefetto di Catania ricorda il generale Dalla Chiesa: «Punto di riferimento nella lotta alla mafia»

L’inaugurazione della fontana de “I Malavoglia” stasera in piazza Verga a Catania è stata anche un'occasione per ricordare la morte del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa ucciso da Cosa Nostra trentanove anni fa. “Questa giornata assume un sapore particolare perché ricordiamo un Servitore dello Stato - sottolinea il Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi - il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa ha rappresentato un punto fondamentale nella lotta alla mafia. Ha dato spunti importanti e un messaggio di enorme valore per le nuove generazione di siciliani. In questo contesto restituire a piazza Verga il giusto decoro, cancellarne il degrado e creare momenti di sana aggregazione rappresenta una forte espressione di cittadinanza attiva e, conseguentemente, di ripristino della legalità”.

Video di Davide Anastasi

