Prima campanella, finalmente senza mascherina dopo oltre due anni di obbligo, per 90 mila bambini e ragazzi altoatesini, apripista in tutta Italia per il nuovo anno scolastico. Si tratta comunque di una sorta di 'liberta' vigilata' perche' con casi di positivita' in classe scatterebbe nuovamente l'obbligo di Ffp2 come misura preventiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA