Primo volo EasyJet per Lampedusa: il primo passeggero un bimbo napoletano

È stato un bambino napoletano di 5 anni il primo passeggero del volo inaugurale EasyJet, decollato dall’aeroporto di Napoli e diretto a Lampedusa. Dopo aver dato il benvenuto al piccolo Nicola e al resto dei passeggeri, il comandante Elio Messina e l’equipaggio easyJet a bordo dell’EJU4991 sono partiti verso l’isola siciliana dove sono stati accolti, all’atterraggio, dal sindaco Filippo Mannino. La rotta per Lampedusa, destinazione che quest’estate ha fatto il suo ingresso all’interno del network di easyJet rivelandosi già una delle più amate dai clienti italiani della compagnia, sarà operata con frequenza bisettimanale (mercoledì e sabato) e, a partire dal 3 luglio, sarà raggiungibile anche dai passeggeri in partenza da Milano Malpensa con fino a tre voli a settimana (giovedì, venerdì e domenica). In aggiunta alle due nuove rotte per Lampedusa, quest’estate sono 24 i collegamenti operati da e per la Sicilia da easyJet - di cui 4 domestici e 20 internazionali.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA