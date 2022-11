Proteste in Iran, data alle fiamme la casa natale di Khomeini

Brucia il simbolo della Rivoluzione islamica. Nella notte manifestanti hanno dato fuoco alla casa natale di Ruhollah Khomeini, la prima Guida suprema dell’Iran che nel 1979, rientrato dall’esilio in Francia, guidò la rivoluzione per rovesciare la monarchia dello Shah di Persia e instaurare il regime degli ayatollah, ancora in piedi da oltre 40 anni ma scosso dalle proteste di piazza degli ultimi mesi.

L’incendio alla casa dove Khomeini nacque nel maggio del 1900 - da circa 30 anni un importante museo della Rivoluzione islamica - appare in video diffusi da attivisti sui social media ed è un atto estremo delle contestazioni anti governative che da oltre due mesi si susseguono nel Paese. Esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la ventenne che ha perso la vita il 16 settembre a Teheran dopo l’arresto perché non portava correttamente il velo, le dimostrazioni non si sono mai fermate e proseguono da oltre due mesi in moltissime città. Negli ultimi tre giorni le manifestazioni sono diventata anche un’occasione per commemorare le oltre 1.500 persone uccise nelle rivolte anti governative del novembre 2019, di cui in questi giorni cade il terzo anniversario, e i mercati di varie città del Paese hanno tenuto le serrande chiuse.

