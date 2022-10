Dopo appena una settimana dal sit in di protesta di Punta bianca, contro le esercitazioni militari al poligono di Drasy, l'Esercito torna ad Agrigento.

Questa volta non per sparare, ma per sistemare le strade di accesso a Punta Bianca, distrutte anche per la loro presenza.

(video Mareamico)

