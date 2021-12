Ravanusa, si scava ancora ma per capire le cause della tragedia

A Ravanusa, i GOS (Gruppi Operativi Speciali) per l'impiego di macchine per il movimento terra dei Vigili del Fuoco, sono al lavoro da stamani per il ripristino della viabilità nell'area interessata dall'esplosione.

Quest'attività, che continua anche nelle ore serali con l'ausilio dell'illuminazione artificiale, è necessaria al fine di agevolare i sopralluoghi tecnici che verranno condotti e disposti dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei prossimi giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA