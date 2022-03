Regionali, De Luca al segretario siciliano della Lega: «Nessun accordo con te, non hai amministrato nemmeno un condominio»

Cagteno De Luca, l'ex sindaco di Messina e attuale candidato alla presidenza della Regione siciliana per le elezioni che si svolgeranno il prossimo autunno, in un video smentisce il segretario regionale della Lega Nino Minardo che avrebbe reso noto di aver ricevuto da lui l'appoggio alla sua candidatura. Con l'ironia che lo contraddistingue, De Luca dice che non darebbe mai l'appoggio a Minardo «perché nella sua vita non ha amministrato nemmeno il condominio in cui abita».

