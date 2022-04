Restrizioni anticovid, che cosa cambia dal 1 maggio

Cosa cambia con l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza sugli obblighi inerenti l'uso di mascherine e valida dal 1 maggio fino al 15 giugno prossimo? Resta obbligatoria la mascherina FFp2 per mezzi pubblici, locali e non, cinema, teatro, spettacoli o gare sportive che si svolgono al chiuso. A scuola la mascherina sara' obbligatoria fino a fine anno scolastico, FFp2 per gli insegnanti. Non avranno l'obbligo di mascherina: i bambini di eta' inferiori ai sei anni - persone che devono comunicare con una persona con disabilita' - chi ha patologie incompatibili con l'uso della mascherina, mentre si svolge attivita' sportiva. Cade l'obbligo di mascherina per le discoteche, mentre la mascherina FFp2 raccomandata per i luoghi di lavoro. Cade l'esibizione del Green pass nei luoghi pubblici e al lavoro, resta obbligatorio nelle strutture sanitarie (RSA, ospedali etc.). Non ci sara' piu' bisogno il modulo PLF (passenger location form) per chi arriva nel nostro paese.

