Riappare Alina Kabaeva, l'amante di Putin in video per la prima volta dall'inizio della guerra

Alina Kabaeva, la compagna di Vladimir Putin e madre di almeno quattro dei suoi figli, è riapparsa in pubblico a Mosca per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. A riportare la notizie il Wall Street Journal. La trentanovenne ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica si è presentata alla VTB Arena della capitale russa per un evento a lei dedicato, "Alina festival", su uno sfondo ricoperto di 'Z', simbolo di sostegno alla Russia nella sua guerra contro Kiev.

«Ogni famiglia ha una storia legata alla guerra», ha detto la compagna di Putin. «La ginnastica russa uscirà rafforzata da questo isolamento, vinceremo», ha detto. L’evento sarà trasmesso i primi di maggio, nell’ambito delle manifestazioni per commemorare la vittoria della Russia contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, che si celebra il 9 maggio. Una data che, secondo alcuni, potrebbe essere scelta dal leader del Cremlino per annunciare la vittoria delle sue forze in Ucraina.

Il Wall Street Journal ha rivelato che gli Usa hanno preparato un pacchetto di sanzioni contro l’ex campionessa sospettata di giocare un ruolo nel nascondere all’estero le fortune personali dello 'zar', tuttavia è stato congelato all’ultimo momento per valutare il possibile effetto di una misura che Putin potrebbe considerare come un colpo personale, spingendolo a una ulteriore escalation nel conflitto ucraino.

Sulla Kabaeva regna da sempre il mistero: fino a qualche giorno fa si diceva che la donna e i suoi quattro figli fossero al sicuro in Svizzera in uno chalet al confine con la Francia di proprietà di un fedelissimo di Putin. Fra Alina e Putin ci sarebbe una relazione di lungo corso, che i due non hanno però mai confermato.

Quando nel 2008 iniziarono a girare le prime voci su una storia con una stella 24enne della ginnastica, Putin liquidò così la vicenda: «Non mi sono mai piaciuti quelli che irrompono negli affari privati degli altri per soddisfare le loro fantasie». Della love story non sono arrivate mai conferme, alimentando ogni tipo di illazione.

