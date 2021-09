Ritornerà: speranza e spensieratezza nel nuovo singolo del catanese COL

Se stavate pensando ad Angelo Coriolano, in arte COL, come a un artista emergente, vi stupirà sapere che ha già nel suo percorso artistico diverse collaborazioni importanti degne di nota, tra cui un’esperienza negli USA che ha dato vita all’ Ep "California” con la Producer Sylvia Massy (Rem, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Prince), la produzione del singolo "A un metro da me” con i produttori Kikko Palmosi e Sabatino Salvati (Moda, Laura Pausini, Francesco Renga, Il Volo), la presenza del suo brano "Rain on my skin” nella colonna sonora del film di Tiziana Bosco “The Wait – L’attesa ”, affidata ad Angelo Badalamenti, noto compositore che ha diretto le colonne sonore di successo del regista David Lynch.

Il genere musicale proposto da COL nel suo nuovo progetto musicale non si può definire semplicemente pop. Ad Angelo Coriolano piace definirlo Chic Pop, un’ambiziosa continua ricerca di suoni e melodie per dar vita a una comunicazione artistica distinta, a un mix ammaliante tra retrò e moderno.

Il singolo che apre il sentiero a questa nuova avventura discografica si chiama "Ritornerà”, un chiaro inno alla voglia di poter ritornare alle emozioni di una semplice serata tra amici, magari in discoteca o a un concerto.

