Ritrovata viva in un bosco a 2 km da casa la bimba scomparsa in Molise dopo il rimprovero della mamma (video)

E’ stata ritrovata viva Nicole, la bimba che era scomparsa nella serata di ieri nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant'Angelo Limosano in provincia di Campobasso. Lo si apprende dalle forze di polizia. E’ stata avvistata da un elicottero della polizia nella boscaglia a circa due chilometri da casa. La piccola era scappata dalla finestra dopo un rimprovero della mamma.

Secondo quanto riferito dal nonno, che ha potuto vederla, la piccola ha soltanto dei graffi e sembra stare bene. «Mi ha riconosciuto - ha spiegato l’uomo - e mi ha sorriso».

L’elicottero della polizia con a bordo personale del soccorso alpino è poi atterrato con la piccola in un campo sportivo della zona. Qui soccorritori, parenti e curiosi hanno festeggiato il ritrovamento tra lacrime e abbracci.

Il vice ispettore Rosario Serago, che insieme al collega del Soccorso Alpino, ha avvistato per primo la piccola Nicole dall'elicottero ha raccontato le fasi del soccorso. Dopo 20 minuti di sorvolo ha visto una giacca rosa tra i rovi, in una zona impervia. Una volta a terra nel dirupo, l’ha chiamata e lei ha risposto subito, voleva la merenda. Era la piccola Nicole. «Siamo atterrati, io sono sceso per terzo e siamo andati subito a cercare la bambina. Siamo scesi nel dirupo e lei era lì in mezzo ai rovi, era in piedi e non piangeva. Si vedeva che era spaesata ma l’abbiamo chiamata "Nicole Nicole" e lei ha risposto subito. Ci ha detto che aveva fame e voleva fare merenda. Abbiamo visto che non era politraumatizzata e l’abbiamo presa in braccio. Poi a catena siamo riusciti a risalire dal dirupo. Abbiamo cercato di rassicurarla, di coprirla, gli ho messo il mio cappellino di lana in testa e la coperta termica. L’abbiamo tenuta stretta in braccio. Poi l’abbiamo caricata sull'elicottero e portata al campo sportivo dove è stata visitata dal 118».

«Non le dico l’emozione, io ho un figlio di 6 anni, e quando mi hanno chiamato questa notte ho pensato subito a lui. Noi facciamo tanti soccorsi perché abbiamo come zona di competenza Abruzzo, Molise e Marche, facciamo tanti soccorsi ma non sempre vanno a buon fine - conclude - Questa volta mi sentivo positivo».

