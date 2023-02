S. Agata, è polemica per la ragazza “cubista” sulla candelora: in arrivo una sanzione per la corporazione

Il popolo del web è già insorto. Come si fa a ballare su una Candelora seppur con la musica della banda di quartiere? Accade a Catania, in una città che è già pronta a vivere la sua tre giorni dedicata alla santa patrona Agata. Una giovane è salita su una candelora e ci ha ballato sopra al ritmo delle tipiche musiche che accompagnano le cosiddette "annacate" delle Candelore. Il tutto ripreso in un video che è stato postato su Tik Tok.

Gli insulti in rete nei confronti della ragazza e di chi ha permesso questo "eccesso" di innovazione si stanno moltiplicando senza risparmiare epiteti e commenti anche pesanti. Soprattutto ai tanti devoti della festa, l'iniziativa, anche se nell'ambito del folklore, è sembrata inadeguata e poco rispettosa nei confronti della Santa.

La stessa protagonista del video ha fatto rimuovere il video pubblicato da alcuni siti, ma probabilmente questo non basterà ad evitare conseguenze per chi si occupa della candelora dei Mastri Artigiani, quella sulla quale si è svolto il battello in stile cubista: da quanto appreso da "La Sicilia" il comitato dei festeggiamenti agatini sta valutando delle sanzioni ufficiali per la corporazione.

