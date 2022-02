S. Agata, un docu-film per rendere omaggio alle Candelore

Nel foyer del teatro Massimo Bellini di Catania oggi “Omaggio alle Candelore, reportage Sant'Agata 2022, due anni senza processione”,

proiezione del documentario con le interviste ai presidenti e portatori delle Candelore. Un momento di grande emozione, organizzato dal Comitato per la Festa di Sant’Agata. Il presidente Mariella Gennarino, nell’intervista, spiega l’impegno del Comitato per essere

più vicino e valorizzare il grande contributo artistico e sociale delle candelore nel concetto della Festa. L’autore, Salvatore Greco,

video maker, nell’intervista racconta la genesi del progetto, un docu-film per raccontare articolati punti di vista.



