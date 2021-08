Sabato da bollino nero: sette chilometri di coda in uscita dal casello di San Gregorio

Bollino nero nell'esodo estivo di questo fine settimana. Stamattina code di circa 7 km al casello di San Gregorio con le auto in fila, sulla tangenziale di Catania in direzione di Messina, poco prima dello svincolo per Gravina. Disagi si sono registrati anche sulla A18 a un chilometro dallo svincolo per Acireale in direzione di Messina. Qui un incendio di vaste proporzioni ha generato nuove di fumo che, spinte dal vento, hanno invaso la carreggiata riducendo enormemente la visibilità della strada. Sul posto i vigili del fuoco impegnati con 3 squadre e un autobotte per domare le fiamme.

(video Davide Anastasia)

