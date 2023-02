Salto con l'asta, l'impresa del fiorentino Stecchi che eguaglia il record del suo allenatore Gibilisco

Impresa azzurra di Claudio Stecchi, che nel salto con l'asta ha eguagliato il record italiano indoor superando l'asticella posta a 5,82 la misura del suo allenatore e mito azzurro, il siracusano Giuseppe Gibilisco dopo 19 anni esatti: 15 febbraio 2004 a Donetsk per lo Zar dell'asta di Sicilia.

Il fiorentino Stecchi ha poi tentato i 5,91 del nuovo record italiano e che avrebbe migliorato anche il primato italiano aperto di 5,90 ottenuto da Gibilisco in occasione della conquista del titolo iridato nel 2003 a Parigi. Stecchi con 5,82 ha chiuso al 2° posto dietro al primatista del mondo Armand Duplantis (6.01) e con questa misura ha ottenuto lo standard per partecipare agli Euroindoor che scatteranno il 2 marzo a Istanbul. Qualificazione centrata sui 3000 anche dall'azzurra Nadia Battocletti, sesta in 8'45"32 nella gara vinta dall’etiope Welteji (8'34"84).

