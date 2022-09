San Gregorio Armeno, fioccano le statuette tributo alla Regina

La morte delle regina Elisabetta ha provocato dispiacere anche nel capoluogo campano, dove nel cuore del centro storico - a San Gregorio Armeno - un noto artigiano ha realizzato una statuetta raffigurante la regina in diversi colori e dimensioni. Cosi' spiega l'artigiano Marco Ferrigno: "L'idea e' nata dal fatto che comunque e' un personaggio pubblico, infatti la facevo anche prima della sua morte, ora pero' le richieste sono aumentate; a Napoli era come una zia per noi" - e poi sottolinea: "Il nuovo re Carlo III e' gia' in lavorazione, guardiamo subito avanti".

