Sanremo, Grignani smentisce le accuse di bestemmia: "Ho detto 'porto via'"

"Non so chi si è inventato questa cosa, però in realtà mi dispiace per lui. Ho detto 'porto via', non ho detto qualsiasi altra cosa. Detto questo, chi invece pensa diversamente si vede che non sa portare via niente. Io invece mi sono portato via le vostre cazzate. Buonasera a tutti". Con queste poche parole pronunciate in un video pubblicato sui social, Gianluca Grignani smentisce chi, sul web, lo accusa di aver bestemmiato alla fine dell'esibizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA