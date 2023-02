Sanremo, le pagelle dei cantanti

ANNA OXA VOTO: 6 E' la signora del Festival. Capricciosa quanto basta ma la sua voce non si discute, urlo finale compreso. La canzone un po' meno. gIANMARIA VOTO: 6,5 E' giovane, ma sa il fatto suo. Faccia da bravo ragazzo e ritornello ipnotico. Le basi ci sono. MR. RAIN VOTO: 7 Il rapper punta tutto sulla dolcezza di una ballad per un tema delicato come quello della depressione, con tanto di coro di bambini al seguito. MARCO MENGONI VOTO: 8,5 E' il favorito della vigilia. Da settimane, da mesi. Ieri sera ha dimostrato perche'. Praticamente gara a se'. ARIETE VOTO: 5 L'emozione del debutto fa brutti scherzi. La voce va e viene, e' imprecisa e non riesce a gestire il palco come vorrebbe. ULTIMO VOTO: 7+ Uno dei pochi che puo' impensierire Mengoni. Piu' maturo di 4 anni fa, stavolta - dice - arrivare secondo non sarebbe un dramma. Sara' vero?. COMA_COSE VOTO: 7,5 Ipnotici, magnetici, complici (bacio finale incluso). Sono la possibile sorpresa del Festival.

