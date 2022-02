Sanremo, Mahmood e Blanco subito dopo la vittoria: «Non abbiamo ancora realizzato»

Ha dedicato la vittoria a Giulia ("Ma in realtà ne sto approfittando per ringraziare un pò tutti") e abbracciato i suoi genitori Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, dopo la vittoria con Mahmood al Festival di Sanremo. "Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo", ha spiegato il più giovane in gara. Mahmood, invece, non ha voluto dedicarla a nessuno. I due ammettono di "non aver ancora realizzato di aver vinto, per noi era solo un gioco. Domani capiremo meglio", dicono. La loro collaborazione, hanno raccontato, "è nata in studio da Michelangelo (il produttore del brano, ndr)". "Eravamo lì tutti e due, poi Ricky si è messo al piano e io ho accennato il ritornello", ha aggiunto Mahmood. Non si sa ancora se le loro strada continueranno insieme. "E' ancora troppo presto per dirlo".

