Sant'Agata, finalmente ecco la Salita dei Capuccini

«La sto aspettando dalle 3 di oggi pomeriggio, ma che importa? Vederla in tutto il suo splendore mi ripaga della fatica e non sento più la stanchezza». Queste le parole di Enrico Vinciguerra che, insieme, ai suoi amici è riuscito ad accaparrarsi uno dei posti più ambiti per vedere il passaggio di Sant'Agata nella tradizionale salita dei Cappuccini. Sono passate da poco le 19.00 quando il fercolo fa il suo ingresso in piazza Stesicoro. La Vara Procede lentamente ed è accolta da applausi e dai flash di macchine fotografiche e cellulari. Molti sono collegati in diretta con familiari e amici che vivino negli Stati Uniti, Argentina, Australia, Germania, Francia e nel Nord Italia. Finalmente, intorno alle 20.30, il Fercolo procede spedito accolta dagli applausi della gente ma ad un tratto la "corsa" si arresta: il cordone sinistro si è sganciato dal fercolo. È un tam tam di voci e si cerca di sistemare il tutto in tempi brevissimi.Finalmente alle 21.30 la Vara comincia la salita tra la devozione della gente.

