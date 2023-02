Sant'Agata, l'offerta della cera e la carrozza del Senato. Mons Scionti: «La cera che si consuma rappresenta la nostra vita»

Oggi 3 Febbraio avvio ufficiale dei festeggiamenti agatini a Catania. Stamani dal Comune sino alla Chiesa di San Biagio ( La Fornace) la sfilata delle Carrozze del senato, due berline settecentesche con a bordo le autorità cittadine. Qui abbiamo raccolto le parole di Mons. Barbaro Scionti, il parroco della Cattedrale

Dalla Chiesa delle Fornace alle 12 ha poi avuto avvio la processione dell’Offerta della Cera, con le rappresentanza del clero e degli ordini, che da via Etnea si è conclusa in cattedrale.

Nel pomeriggio ritorna il “Trofeo S. Agata” e in serata attesa per la cosiddetta “Sera del 3” con i canti della corale Tovini, un video mapping in piazza Duomo e poi lo spettacolo dei fuochi piromusicali.

