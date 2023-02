Tradizione rispettata in pieno e spettacolo che non ha tradito le attese. In una Piazza Duomo stracolma tutti con il naso all'insù per godere dei tradizionale fuochi del 3. Un momento preceduto dal ripercorrere le tappe che hanno portato Agata al martirio e a costruire il suo legame indissolubile con Catania nel corso dei secoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA