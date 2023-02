Ecco alcuni momenti dei festeggiamenti agatini di oggi a Catania con le storiche candelore, vere e proprio sculture in movimento, luce per Agata che portano un pizzico di allegria nei quartieri, nelle strade, ricordandoci la pietà popolare attraverso le scene scolpite su di esse, che rimandano al martirio della Patrona della città etena. E non si può rimanere indifferenti alla danza delle candelore, parte essenziale della festa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA