Santa Maria degli Ammalati, in un video il momento degli spari (e il panico) in chiesa

Il momento degli spari questa sera sul sagrato della parrocchia di Santa Maria degli Ammalati, frazione di Acireale, dove durante una lite tra famiglie sono partire delle pistolettate, una delle quali ha ferito al collo un brigadiere dei carabinieri libero dal sevizio che era intervenuto per calmare gli animi. Nel video che stava immortalando la cerimonia stagionale per le prime comunioni della parrocchia, si nota il panico che scoppia tra i tanti presenti in chiesa.

