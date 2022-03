Scoperto a Catania un arsenale del clan Nizza: il video delle armi sequestrate

Un arsenale ritenuto in uso al gruppo Nizza della 'famiglià Santapaola-Ercolano di Cosa nostra è stato sequestrato da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. Le armi erano nascoste in un casolare in stato di apparente abbandono e nelle adiacenze di un edificio scolastico dello storico rione San Cristoforo. I carabinieri hanno trovato nove tra pistole e armi lunghe, alcune delle quali da guerra, come due 2 fucili mitragliatori AK 47 Kalashnikov di fabbricazione sovietica, efficienti ed in ottimo stato di conservazione, oltre a circa 900 munizioni di vario calibro. Sequestrati anche un fucile lanciagranate, con sei granate modificate, e dodici ordigni esplosivi artigianali del tipo «pipe bomb» e «flash bang», dall’elevato potere dirompente

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA