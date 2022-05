Sferracavallo (Pa) "Luogo del Cuore", di Amadeus

Per Amadeus è Sferracavallo, nel Palermitano, per Gerry Scotti è l'Oltrepò Pavese: i testimonial svelano qual è il loro luogo del cuore, in occasione dell'undicesima edizione dei "Luoghi del Cuore", lanciata dal Fai, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il Fondo per l'Ambiente Italiano chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, che dal 2003 ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 comuni: luoghi cari, da salvare dall'abbandono, dal degrado o dall'oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati. (Fonte: ufficio stampa Luoghi del Cuore)

Sferracavallo (Pa) foto Santino Verdicaro

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA