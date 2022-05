Sgarbi e Mughini, clamorosa rissa al Maurizio Costanzo Show

Clamorosa rissa tra Gianpiero Mughini e Vittorio Sgarbi durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show. Al centro della disputa un dibattito sulla Russia, con successivo scontro fisico e caduta sul palco del critico d’arte. Le foto sono circolate sul web, come ad esempio su Dagospia. Vittorio Sgarbi al Corriere della Sera ha accusato Mughini: «E’ la seconda volta che passa alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico».

Tutto sarebbe nato da un intervento di Al Bano che pur condannando l’attacco russo all’Ucraina non ha preso le distanze decisamente da Putin. Sgarbi ha sostenuto che il problema non sarebbe Al Bano che non può cantare in Russia ma gli artisti e gli sportivi russi che non possono esibirsi in Italia. Poi l’intervento di Mughini e le (quasi) botte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA