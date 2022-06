Siracusa, 7 furti e una rapina in due mesi: il video della polizia

Tre siracusani, due di 27 ed uno di 31 anni, sono stati arrestati dalla polizia per sette furti e una rapina compiuti in soli due mesi. Il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 27enne, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il coetaneo e la misura cautelare dell’obbligo di dimora con l'ulteriore prescrizione dell’obbligo di permanenza domiciliare notturna per il 31enne. I tre, che a volte operavano in gruppo, altre volte singolarmente, da marzo a maggio, avrebbero messo a segno sette episodi di furto, una rapina ed anche un indebito utilizzo di carta di credito derubata ad una anziana donna. Furti nei grandi supermercati ma in un’occasione è stato addirittura rubato un furgone di un corriere. L'indagine si è avvalsa dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza presenti nelle zone dove si sono verificati i vari eventi. Uno dei tre, già sottoposto agli arresti domiciliari per un altro furto, è stato denunciato per evasione.



