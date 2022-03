Soldato russo catturato: «Putin pensava di vincere in tre giorni»

«Putin pensava di prendere l’Ucraina in tre giorni. Le scorte di viveri che ha distribuito ai suoi soldati quando li ha inviati a combattere» bastavano per quel lasso di tempo. «Per ordine della massima dirigenza della Federazione russa», inoltre, i militari «sono stati privati ;;di cellulari e documenti». Lo afferma in un video pubblicato su Telegram dal Servizio di sicurezza di Kiev un militare russo catturato. Ma le previsioni di Putin sulla resistenza ucraina non si sono rivelate giuste: siamo infatti giunti al settimo giorno di guerra e in tanti centri i cittadini ucraini stanno ancora coraggiosamente respingendo l'invasione russa senza intenzione di arrendersi.

