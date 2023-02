Spaccio a Santa Teresa Riva e Furci Siculo: il lancio della droga dal balcone

Cotto e crudo. Era così che i membri del sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti nel territorio compreso tra Furci Siculo e Santa Teresa di Riva, nel Messinese, indicavano il crack e la cocaina. All’alba di oggi, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal gip di Messina, su richiesta della Dda, nei confronti di 9 persone, 4 destinatarie della custodia in carcere, 4 agli arresti domiciliari e uno con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’accusa, a vario titolo, è di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione di stupefacenti.

La base logistica era l’appartamento del capo del gruppo che si assicurava "uno smercio incessante e quotidiano delle sostanze stupefacenti da parte dei pusher i quali, con disinvoltura e spregiudicatezza, si occupavano della cessione delle sostanze e della riscossione del denaro consegnato dagli assuntori della droga".

In molte occasioni, le dosi sarebbero state lanciate direttamente dalle finestre dell’appartamento e prese al volo dagli spacciatori. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato sei persone per detenzione ai fini di spaccio, denunciato due soggetti e segnalati, alla Prefettura di Messina, sette giovani quali assuntori di droghe.

