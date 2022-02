Il ceo di SpaceX, Elon Musk, continua ad alimentare il suo sogno di arrivare su Marte. Nel corso di una conferenza stampa alla Starbase dell'azienda aerospaziale in Texas, Musk ha presentato un video animato in cui viene spiegato come l'uomo riuscirà a colonizzare il pianeta rosso.

(Video Twitter)

