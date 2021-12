In edicola: Speciale di fine anno LA SICILIA 2022

La transizione energetica e quindi la tutela dell’ambiente, la capacità progettuale per sfruttare i fondi del PNRR, il valore aggiunto della scienza ribadito dalla tragedia della pandemia, la forza della cultura e della bellezza.

Ma la costruzione di un nuovo mondo possibile non può prescindere dai pilastri della legalità, dalla lotta alle troppe diseguaglianze. Un cantiere aperto per traghettarci verso un futuro diverso. Anche per la Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA