Statua di Cristo "piange": a Stupinigi di grida al miracolo

La statua di Gesù vista lacrimare da alcuni fedeli nei giorni scorsi a Stupinigi di Nichelino nel Torinese è stata portata via dal luogo di preghiera in cui si trovava, sulla strada provinciale 143, scortata dai carabinieri. Destinazione: l'Arcivescovado di Torino, dove verrà sottoposta agli accertamenti e verrà visionata direttamente dal vescovo, monsignor Roberto Repole. Chiaramente si vuole capire se vi siano stati dei trucchi. Chi l'ha vista piangere, pare per quattro volte, assicura che le lacrime siano state autentiche. Dopo avere passato il vaglio della diocesi, ammesso che appunto non siano ravvisate manomissioni, la pratica passerà alla Congregazione per la dottrina della fede della Santa Sede.

