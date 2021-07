Un violento nubifragio ha colpito questa notte Palermo e la provincia, dove si registrano allagamenti e danni provocati dall’acqua. Finora i Vigili del Fuoco hanno compiuto un centinaio di interventi mentre proseguono le operazioni di soccorso, in alcuni casi anche con un canotto, per raggiungere le persone rimaste bloccate dall'acqua in autovetture o case basse. Non si segnalano comunque criticità rilevanti.



